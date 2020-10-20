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РБК: Власти исключили возможность введения нового режима нерабочих недель

Федеральные власти не намерены вводить карантин в связи с эпидемией коронавируса. Вариант, при котором Владимир Путин объявляет о режиме нерабочих недель для всей России, как это было весной, не рассматривается, рассказали источники РБК.

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«Это исключено», — заявил один из собеседников РБК. По его словам, президент прислушивается к мнению специалистов, «а они в один голос говорят об отсутствии необходимости локдауна».

14 октября в ходе совещания Путина с членами правительства об отсутствии необходимости в новых ограничительных мерах заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, ситуация в стране «управляема». «Проведенные весной мероприятия по подготовке, по тому, что уже сейчас появились две российские вакцины, позволяют нам быть достаточно уверенными в проведении всех мероприятий сейчас», — сказала вице-премьер.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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