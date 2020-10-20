В Бурятии заложили первый камень пятизвездочного отеля на Байкале

Отель построят на территории туристического комплекса "Сагаан Морин", который входит в состав туристско-рекреационного кластера "Подлеморье", сообщают в пресс-службе правительства республики.
Глава Бурятии напомнил, что туристско-рекреационный кластер «Подлеморье» в Кабанском районе создан в 2012 году. И с помощью федерального финансирования для развития туристического потенциала побережья была построена автомобильная дорога, создана инженерная инфраструктура. В 2020 году комплекс "Сагаан Морин" стал одним из пунктов размещения туристов в рамках внутрироссийской чартерной программы.
- Во-первых, я хотел бы поблагодарить вас за то, что чартерную программу вы выдержали и провели очень качественно. Только в Бурятии была выдержана вся программа, более того, туристы давали очень высокую оценку отдыху в Бурятии. И сегодня мы открыли новый корпус еще более высокого качества, - отметил Алексей Цыденов, обращаясь к коллективу туркомплекса.
Следующим этапом развития комплекса станет строительство нового пятизвездочного отеля на 200 номеров. Здание из 5 основных этажей будет представлять собой многофункциональный комплекс, состоящий из пяти самостоятельных блоков. В генеральном плане проекта предусмотрено комплексное благоустройство зон отдыха: пешеходный бульвар с фонтанами, площадкой отдыха с ресторанными верандами, павильонами сувениров и возможностью проведения в этом месте праздничных театрализованных мероприятий.
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