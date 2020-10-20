В Бурятии заложили первый камень пятизвездочного отеля на Байкале

Отель построят на территории туристического комплекса "Сагаан Морин", который входит в состав туристско-рекреационного кластера "Подлеморье", сообщают в пресс-службе правительства республики.

Глава Бурятии напомнил, что туристско-рекреационный кластер «Подлеморье» в Кабанском районе создан в 2012 году. И с помощью федерального финансирования для развития туристического потенциала побережья была построена автомобильная дорога, создана инженерная инфраструктура. В 2020 году комплекс "Сагаан Морин" стал одним из пунктов размещения туристов в рамках внутрироссийской чартерной программы.

- Во-первых, я хотел бы поблагодарить вас за то, что чартерную программу вы выдержали и провели очень качественно. Только в Бурятии была выдержана вся программа, более того, туристы давали очень высокую оценку отдыху в Бурятии. И сегодня мы открыли новый корпус еще более высокого качества, - отметил Алексей Цыденов, обращаясь к коллективу туркомплекса.