Банки сократили на четверть выдачи потребкредитов в 3 квартале 2020 года

В 3 квартале 2020 года было выдано 3,83 млн. потребительских кредитов (кредитов на покупку потребительских товаров), что на 25,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (в 3 квартале 2019 года – 5,15 млн. ед.), сообщает НБКИ.

В январе-сентябре 2020 года было выдано 10,48 млн. потребкредитов или на 26,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (за 9 месяцев 2019 года – 14,27 млн. ед.). При этом в сентябре 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем также было отмечено небольшое снижение выдачи потребительских кредитов - на 4,2%. В сентябре текущего года количество выданных потребкредитов составило 1,27 млн. ед. (в сентябре 2019 года - 1,32 млн. ед.).

Снижение выдачи потребительских кредитов было отмечено во всех регионах страны. В Иркутской области количество выдач сократилось на 26,8% до 81,7 тыс. кредитов.

«Падение выдачи потребительских кредитов в 3 квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оказалось довольно существенным – более чем на четверть, - полагает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Риск-менеджмент банков по-прежнему придерживается консервативного подхода при кредитовании граждан. Поэтому в этот период потребительские кредиты выдавались только тем из них, чей уровень долговой нагрузки и значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) находились на высоком уровне. Все это привело к существенному снижению банками уровня одобрения кредитных заявок и, соответственно, количества выданных потребкредитов».