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С начала года спрос на ипотеку на первичном рынке вырос в 2,5 раза

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Банк ДОМ.РФ отмечает рост спроса на ипотеку на первичном рынке – c начала 2020 года от потенциальных заемщиков поступило 58,5 тысячи заявок на покупку квартир в новостройках в объеме свыше 155 миллиардов рублей. Спрос на ипотеку вырос в 2,5 раза по сравнению с началом года и почти в 3 раза по сравнению с октябрем прошлого года. 

Всего за период январь-октябрь 2020 года на покупку строящейся недвижимости выдано 11 тысяч кредитов на сумму около 33 миллиардов рублей, объем кредитования вырос вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года. Доля ипотеки на первичном рынке в общем объеме выданных кредитов выросла до 43%. Средняя сумма ипотеки составила 3 миллиона рублей.

По мнению экспертов ДОМ.РФ, одна из причин растущего спроса на ипотеку – низкие ставки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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