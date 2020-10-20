Новости

Жители Приангарья и Бурятии вошли в число победителей экологического тестирования «ЭкоТолк»

Читайте также:

Жители Песчанки на Ольхоне создали общественное движение «Люди Байкала: право на жизнь»
20 октября 2020
Россияне массово бронируют туры на Новый год и новогодние каникулы на Байкале
19 октября 2020

Объявлены имена победителей всероссийского экологического тестирования «ЭкоТолк». Среди тех, кто первым правильно ответил на все вопросы, - представители 12 регионов России.

- В число первых правильно ответивших на все вопросы участников онлайн-тестирования вошли жители Ульяновской области, Чеченской республики, Башкирии, Орловской области, Красноярского края, Москвы, Иркутской области. География победителей в очередной раз напоминает о важности распространения экологического воспитания и обширном интересе к экологии страны, - подчеркнули в оргкомитете.

На сайте https://ecologyofrussia.ru/ekotolk2020otvety/ можно ознакомиться с правильными ответами первого масштабного экологического тестирования.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Почему на Байкале нет туристического рая?":
Все материалы сюжета (187)


Реклама на сайте

Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
Массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться в конце ноября
Эксперты РЭУ прогнозируют спад заболеваемости COVID-19 в ноябре
В России впервые запущен продукт для реабилитации после COVID-19
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании