Жители Приангарья и Бурятии вошли в число победителей экологического тестирования «ЭкоТолк»

Объявлены имена победителей всероссийского экологического тестирования «ЭкоТолк». Среди тех, кто первым правильно ответил на все вопросы, - представители 12 регионов России.

- В число первых правильно ответивших на все вопросы участников онлайн-тестирования вошли жители Ульяновской области, Чеченской республики, Башкирии, Орловской области, Красноярского края, Москвы, Иркутской области. География победителей в очередной раз напоминает о важности распространения экологического воспитания и обширном интересе к экологии страны, - подчеркнули в оргкомитете.

На сайте https://ecologyofrussia.ru/ekotolk2020otvety/ можно ознакомиться с правильными ответами первого масштабного экологического тестирования.