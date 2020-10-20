В Иркутской области возобновят поиски пропавшего в июле самолета Ан-2. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев направит соответствующее обращение в Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).

Самолет Ан-2, вылетевший из Республики Бурятия, пропал 19 июля этого года. На борту находилось шесть человек. Все поисковые мероприятия результатов не принесли, решением Федерального агентства воздушного транспорта поиски потерпевшего бедствие самолета были прекращены.

- Мы не можем оставить в беде родственников тех, кто был на борту, и обратимся в Росавиацию с просьбой возобновить поиски пропавших людей. Предлагаю сузить площадь поиска до Черемховского района. Биллинг показал, что, возможно, последний телефонный звонок с воздушного судна происходил в этой точке, - сообщил Игорь Кобзев.

Летом район уже обследовался, но густая листва могла помешать увидеть самолет. Сейчас предлагается осмотреть территорию как с воздуха с помощью беспилотного летательного аппарата, так и наземно с привлечением спасателей, членов регионального отряда «Лиза Алерт», лесников и охотников.