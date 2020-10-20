Около 50 проектов отправили иркутяне на форум «Сильные идеи для нового времени»

Федеральные эксперты Агентства стратегических инициатив (АСИ) отберут лучшие заявки, и их авторы отправятся на всероссийский форум в Сочи.

Сегодня, 20 октября, прошла региональная презентация проектов по ВКС для Правительства Иркутской области. В онлайн формате инициаторы рассказали о своих идеях. Направления деятельности разнообразные: от работы с сельскими жителями, помощи детям с ограниченными возможностями, создания школ волонтеров до изобретения «зеленых» технологий, альтернативных источников энергии, комплексных систем экспресс-эвакуации людей. В научной сфере представили даже международный проект по созданию российско-швейцарско-китайской лаборатории нанотераностики и инфекционных заболеваний. Несколько проектов касались развития столицы Восточной Сибири, например, комплексная регенерация застроенных территорий на основе частно-государственного партнёрства, на примере опыта реализации проекта «Иркутские кварталы» или же проект «Сфера Байкала» по комплексному развитию современной рекреационной инфраструктуры в Байкальском регионе силами предпринимателей.

Модератором ВКС выступила генеральный директор Агентства инвестиционного развития Иркутской области Яна Шевченко.

«АИРИО, как «единое окно» по сопровождению проектов, всегда готово оказать помощь в воплощении идей. Очень приятно, что в Иркутской области так много инициативных и неравнодушных людей. Форум «Сильные идеи для нового времени» призван объединять лидеров и экспертов в сфере экономики, технологического и социального развития, НКО, образования, городской среды, представителей государства и неравнодушных граждан. На этой встрече мы начали первый этап этого объединения для совместного проектирования, сбора и широкого обсуждения таких идей и проектов», – поделилась генеральный директор Агентства инвестиционного развития Иркутской области Яна Шевченко.

Все проекты прокомментировали представители министерств Иркутской области по своим направлениям и выразили готовность по возможности оказать поддержку. Также проекты высоко оценил первый заместитель председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников.

«Сегодня было представлено много проектов в совершенно разных направлениях. И именно такое разнообразие позволит обеспечить устойчивое развитие России в новых экономических условиях, на что в частности и направлен форум АСИ. Со своей стороны, Правительство региона по мере возможностей мы будет оказывать поддержку проектам. Готовы рассматривать каждый из них отдельно», – рассказал первый заместитель председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников.

Форум «Сильные идеи для нового времени» пройдет 11-12 ноября 2020 года в Сочи. Организаторами выступили Агентство стратегических инициатив и Росконгресс.