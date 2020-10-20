Повышенные бонусы программы «СберСпасибо» за покупки по QR-коду в «Технопарк»

Сбербанк сообщает о запуске сервиса «Плати QR» в интернет-магазине «Технопарк» и старте акции, в рамках которой клиенты, оплачивая покупки при помощи QR-кода, будут получать повышенные бонусы программы «СберСпасибо».

При оплате картами Mastercard Platinum, Mastercard World Black Edition, Mastercard Gold, Visa Platinum и Visa Gold с помощью сервиса «Плати QR» клиенты получат бонусами 8% от стоимости покупки, другими картами Сбербанка — 4%. Совместная акция банка и «Технопарка» продлится до 19 ноября 2020 года включительно.

Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка:

«Сервис "Плати QR" мы внедрили в промышленную эксплуатацию летом 2019 года, и он быстро завоевал популярность как у населения, так и у бизнеса. Сегодня мы продолжаем наращивать его функциональность, а к нему подключается всё больше торговых точек малого, среднего и крупного бизнеса, которые используют такой способ оплаты в розничной сети и своих интернет-магазинах. Мы надеемся, что акция с нашим надёжным партнёром "Технопарк" привлечёт внимание покупателей к этому инновационному сервису и поможет им накопить значительно больше бонусов, чем обычно».

Андрей Писарев, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо»:

«Развитие цифровых сервисов для клиентов – всегда приоритетная задача для нашей команды. Мы стараемся сделать взаимодействие с программой лояльности проще и понятнее, а чтобы клиенты могли совершать покупки в «Технопарке» быстро и выгодно – в помощь бесконтактная оплата сервиса «Плати QR». Уверен, что участники программы «СберСпасибо» по достоинству оценят новые возможности».

Оплата по QR-коду — удобный и безопасный способ безналичных расчётов как онлайн, так и офлайн. Бесконтактная оплата смартфоном, которой ранее могли воспользоваться только владельцы NFC-устройств, теперь доступна пользователям более бюджетных моделей. Генерация персонального кода покупателя прямо в приложении Сбербанк Онлайн позволяет не тратить время на считывание QR-кода камерой смартфона. Чтобы провести оплату, кассир считывает QR-код покупателя сканером. Введение оплаты «Плати QR» не требует от бизнеса инвестиций в оборудование, а интеграция возможна по API. Также использование сервиса снижает расходы на эквайринг. Интерес к технологии отмечается не только со стороны малого бизнеса, но и от крупных торговых сетей.