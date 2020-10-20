«Я конечно не горд, что назвал гавном Яндекс». Олег Тиньков рассказал о причинах провала сделки

Основатель Тинькофф-банка Олег Тиньков объяснил, почему развалилась сделка «Яндекс» и «Тинькофф», и чем предприниматель принципиально отличается от «наемника».

«Предприниматель для меня, это звучит также гордо и полезно для общества, как профессор медицины, учитель, пожарный, строитель или волонтёр. Именно предприниматели меняют мир и двигают его вперед, а не чиновники, юристы, менеджеры и прочие «наёмники». Они выполняют, скорее обратную функцию», – заявил Олег Тиньков в своем Instagram.

Именно разницей восприятия между предпринимателем и «наемником» он объяснил провал сделки.

«Предприниматель пытался договориться с менеджерами и юристами – вот и весь ответ! Если бы, был бы жив Илья (Сегалович – ред.), мы бы так или иначе, договорились бы», – резюмировал основатель Тинькофф-банка.

Кроме того, он прокомментировал свои резкие высказывания в адрес Яндекса.

«Я конечно не горд, что назвал гавном «Яндекс», и это точно не относится к его десяткам тысяч сотрудников и клиентам, и прошу прощения за это выражение. Но! Это была не публичная, а внутренняя коммуникация, я обращался к своим, своей семье-сотрудникам (паршивая овца слила) после разрыва и написал искреннее письмо, разве «разговоры на кухне» потом обсуждаются в публичном поле? Ответ «наёмника» был явно уже публичным, и попытка уколоть одного из лучших предпринимателя страны в том, что он «пытается давно продать бизнес» – еще раз говорит, что он менеджер, который никогда не строил и не построит с нуля миллиардную компанию!», – резюмировал он.

Также Олег Тиньков заявил, что не ведет переговоров c МТС о продаже банка.