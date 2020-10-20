"Люди устали". Губернатор потребовал ускорить ремонт улицы Култукской в Иркутске

Капитальный ремонт на улице Култукской в Иркутске обсудили сегодня, 20 октября, на совещании. Участие в нём приняли специалисты заказчика работ – администрации Иркутска и руководство компании-подрядчика.

Капитальный ремонт идёт в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Цена контракта – 305,9 млн рублей. 167,4 млн рублей из них – из федерального бюджета, 19,4 млн рублей – из областного. Завершить работы планировалось 30 октября, но подрядчик попросит передвинуть срок на апрель – май 2021 года.



– Улица Култукская – крупная транспортная артерия. Люди устали от её ремонта. Им нужно, чтобы улица была открыта. Необходимо взять капитальный ремонт на еженедельный контроль и сделать актуальный график проведения работ. Нужно понимать, что сделано за неделю, информировать жителей этого района. Также нас интересует исполнение национального проекта. Мы должны сделать все, чтобы не возвращать средства в федеральный бюджет, – сказал Игорь Кобзев.

Председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Марина Цыренова сообщила, что федеральные и областные средства, выделенные на ремонт Култукской, будут полностью освоены в этом году, так как подрядчик планирует завершить асфальтирование и подключить уличное освещение. На следующий год возможен перенос только второстепенных работ - обустройство подъездных путей и проведение благоустройства.

Причиной срыва срока капитального ремонта являются проблемы с проектной документацией, где были сделаны ошибки в решении технических проблем. Из-за этого подрядчику пришлось корректировать проект и снова проходить экспертизу, это заняло четыре месяца. Стоимость работ увеличились на 50 млн рублей.

