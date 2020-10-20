В Иркутской области убрано 99% зерновых и зернобобовых культур

В Иркутской области предварительные итоги уборочной кампании подведут в ноябре, об этом сегодня заявил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.



Сейчас в регионе завершаются полевые работы. На сегодняшний день убрано 99% зерновых и зернобобовых культур. Высокая урожайность отмечена в Куйтунском, Киренском, Усольском и Черемховском, Качугском районах. Намолочено 874 тыс. тонн зерна при урожайности 21,1 ц/га (на 2 ц/га выше аналогичного периода прошлого года).



Заготовлено 101,7% от потребности грубых и сочных кормов или 23,4 ц на одну условную голову крупного рогатого скота. Есть переходящие запасы.



По данным министерства сельского хозяйства региона, продолжается уборка технических культур в Аларском, Нижнеудинском, Тулунском, Черемховском, Куйтунском, Братском районах. Аграрии уже убрали 39,3 тыс. га рапса или 94,8% от посевной площади, что в 1,7 раза выше уровня прошлого года. С полей области убрано 95% картофеля и овощей.