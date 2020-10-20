Опять как в апреле. Cпрос на продукты и лекарства растёт

Аналитики портала СберИндекс сообщают, что с 12 по 18 октября потребительские расходы снова ощутимо сократились — на 2,8% относительно 2019 г. Снижение за 4 недели — 2,4% г/г.

Индекс потребительской активности SberIndex.ru продолжает снижаться. За неделю он опустился с 73,9 до 72,8 пункта. Это, считают аналитики СберИндекса, тоже указывает на постепенный уход потребителя «в спячку».

Покупатели меняют свое поведение по образцу апреля-мая. Спрос перемещается в продовольственные категории из сервисных. Так, падение в секторе услуг ускорилось и превысило 20% г/г впервые с лета. Спрос снижается в хорошо знакомых сегментах: «Авиабилеты» (‒54,1% г/г), «Отели» (‒66,4% г/г), «Кафе и рестораны» (‒27,0% г/г) и «Салоны красоты» (‒26,6% г/г). Однако уже третью неделю подряд он остаётся высоким в категории «Лекарства и медицинские товары». С 12 по 18 октября прирост ускорился до 24,3% г/г против +17,2% г/г неделей ранее.

На прошлой неделе число клиентов, пользующихся общественным транспортом, незначительно сократилось (–2,2%) относительно предшествующей недели — 5‒11 октября. Общее снижение пассажиропотока по сравнению с базовым периодом до введения ограничений и режима удалённой работы (21‒27 сентября) составляет почти 10%. Спрос на такси и топливо тоже немного сократился.

В крупнейших регионах также наблюдалось снижение числа клиентов в транспорте. В среднем оно сократилось на 4,0% относительно недели 5‒11 октября и на 7,9% относительно базовой недели.

С введением удалённого режима работы и ростом числа заболевших количество посетителей кафе и ресторанов заметно снизилось как в России в целом, так и в Москве в частности. Аналитики СберИндекса наблюдают переход клиентов в онлайн и рост количества заказов через интернет.

Также из-за снижения среднего чека на 3% оборот в кафе и ресторанах Москвы упал почти на четверть по сравнению с последней