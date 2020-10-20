Иркутску выделят средства из федерального бюджета на строительство двух школ

В Москве состоялась рабочая встреча Руслана Болотова и заместителя министра просвещения Российской Федерации Виктора Басюка, в ходе которой обсудили строительство объектов образования в Иркутске в 2021 году. Так, из федерального бюджета в следующем году будет выделено софинансирование на возведение школы на 1275 мест на улице Багратиона и начальной школы № 57 на улице Ярославского.

Привлечение средств по этим социальным объектам стало возможным при содействии губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. По зданиям школ уже готова проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы, заявка направлена в Министерство образования региона.