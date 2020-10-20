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В Бурятии 11 млн рублей выделили на создание дополнительных коек для лечения COVID-19

Решением республиканского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с новой коронавирусной инфекцией из республиканского бюджета выделено 11,3 млн рублей на мероприятия по развертыванию дополнительных коек для лечения пациентов с COVID-19. 

За прошлую неделю создано дополнительно 607 коек для лечения пациентов с COVID-19. За минувшие выходные развернуто 112 коек. В настоящее время в Республике Бурятия для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2008 коек, из них занято 1713 коек, то есть 85%.

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Пациентов с коронавирусной инфекцией принимают 27 стационаров: в городе Улан-Удэ и районах республики. Полностью перепрофилированы под «ковидные» госпитали  6 стационаров. 

- На прошлой неделе мы завершили перепрофилирование  кожно-венерологического диспансера на 90 коек, он уже принимает пациентов. Также 100 коек развернуто на базе детской больницы на Модогоева. В ноябре там завершится ремонт еще одного корпуса, где мы также планируем разворачивать еще не менее 100 коек. Перепрофилирован Центр медицинской реабилитации Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко в поселке Верхняя Березовка. Там проходят лечение пациенты со средне-тяжелыми формами заболевания. Также на прошлой неделе перепрофилирована Больница скорой медицинской помощи под лечение пациентов с пневмонией и с коронавирусром, - сообщила министр здравоохранения Республики Бурятия Евгения Лудупова. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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В Бурятии 11 млн рублей выделили на создание дополнительных коек для лечения COVID-19
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