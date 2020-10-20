“Ситуация хуже, чем весной”. 7 ответов Игоря Кобзева об эпидемии коронавируса в Приангарье

Ситуация с коронавирусом в Иркутской области ухудшается. Появляется много слухов и недостоверной информации, считает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Чтобы этого избежать, он ответил в Instagram на наиболее часто задаваемые вопросы.

1. О ситуации

– Обстановка с COVID-19 на сегодня намного сложнее, чем весной. Инфекция распространяется быстрее, часто осложняется сезонными заболеваниями, – отмечает Игорь Кобзев.

По данным оперативного штаба, на 20 октября в Иркутской области подтверждены 180 новых случаев коронавируса. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 22 185 заболевших.

2. О бесплатном тестировании на коронавирус

– Многие спрашивают про массовое бесплатное тестирование. Скажу сразу: в стране нет и, наверное, не будет такого в ближайшее время. Пока это невозможно. Платно тест на коронавирус можно сдать в 14 лабораториях области. И все они очень загружены. Поэтому результатов приходится ждать долго. Мы знаем об этой проблеме, ищем пути решения.

3. О вызове врача

– Вы жалуетесь, что невозможно дозвониться и вызвать врача. Да, такая проблема тоже есть. Мы уже привлекли к работе в колл-центрах и регистратурах студентов. Увеличим количество сотрудников.

4. О скорой помощи

– Полностью пересматриваем работу скорой помощи, меняем схему. К сожалению, та, по которой мы действовали в первую волну, сейчас не работает – изменилась скорость распространения инфекции. Надеюсь, что новый механизм будет более эффективным.

5. О коечном фонде

– Расширяем коечный фонд для пациентов с коронавирусной инфекцией. Только за минувшие выходные организовали дополнительные 526 койко-мест для таких больных.

6. О СИЗах

– Вы пишете и о том, что врачи, работающие с ковид-пациентами, не обеспечены средствами индивидуальной защиты в нужном объеме. Этот вопрос у меня на контроле. Принял решение дополнительно выделить 160 миллионов рублей на закупку СИЗов. Так что необходимый запас есть. Если вам известно о конкретных больницах, где чего-то не хватает - пишите в комментариях.

7. О нехватке антибиотиков в аптеках

– Дал поручение провести проверку по поводу нехватки в аптеках «Сумамеда» и «Азитромицина». О результатах расскажу в ближайшее время. Да, система здравоохранения сейчас работает на грани возможного. Врачи перегружены. Мы делаем все, чтобы остановить распространение заболевания и прекратить рост. Но помните, без вашей помощи – это невозможно.