Ужас без конца: новая угроза для рубля

Валютному рынку в текущем квартале предстоит пережить очередной пик погашений внешнего долга. В сумме за октябрь-декабрь у корпоративного сектора наступает срок погашения по займам на $23,3 млрд. При этом чистые выплаты могут составить $21,6 млрд, что на 31% больше четвертого квартала 2019 года, отмечает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

- В октябре корпорациям нужно погасить $3,7 млрд долларов долга, а банкам - почти $2 млрд долларов; в ноябре - $3,4 млрд и $0,5 млрд соответственно. При этом доля внутригруппового долга, то есть займов, которые компании берут у своих же дочек и по которым, соответственно, имеют возможность отложить сроки, - будет минимальной: 2% в ноябре и 0% в октябре. В декабре выплаты традиционно станут максимальными за год: $14,1 млрд долларов, из которых $13,5 млрд - корпоративный долг.

Впрочем, 60% этой суммы приходится на внутригрупповой долг. Для крупнейших российских компаний (топ-40 заемщиков) самым тяжелым месяцем станет октябрь: чистые выплаты по внешнему долгу должны составить $2,682 млрд. В ноябре эта сумма снизится до $2,287 млрд, а в декабре - до $1,095 млрд.

Погашение долга перед внешними кредиторами означает дополнительный отток валюты в условиях, когда поступления от продажи углеводородов за рубеж держатся на минимуме за последние 16 лет. За июль-сентябрь нефтяной экспорт принес в страну $15,3 млрд долларов (-51% год к году), а газовый - $4,6 млрд (-43%). Общие экспортные доходы экономики просели на 26%, до $76,9 млрд. Профицит торгового баланса сжался вдвое, а платежного - почти до нуля. Для стабилизации ситуации на валютном рынке, вероятно, будут по аналогии с 2014 годом задействованы финансовые резервы государственных компаний, ну и, конечно, валютные средства Министерства финансов и Банка России.

На фоне низких ставок в мире российские компании в принципе могли бы комфортно рефинансировать долги. Но тут встает вопрос санкций и риск победы Байдена на выборах. Свара с Западом очень дорого обходится российской экономике, однако выбора у Кремля особо нет. К тому же Кремль вынужден поддерживать по факту безнадежными кредитами Беларусь и Киргизию. Рубль не является мировой резервной валютой и возможности для маневра у Минфина и Банка России ограничены.

По итогам второго квартала реальные располагаемы доходы россиян рухнули на 8%, а к концу года МЭР ждет их снижения на 3%. Банк России прогнозирует на конец года инфляцию в диапазоне 3,7-4,2% и выйти за его верхнюю границу она сможет только, если доллар подорожает до 83-85 руб. Однако, с нашей точки зрения данный сценарий маловероятен, власти вряд ли допустят столь существенную девальвацию российского рубля. В случае реализации неблагоприятного сценария до конца года доллар США может подрасти до 85-90 руб., а инфляция достигнет 5%.