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Администрация Ангарска украсит город к Новому году на 7,8 млн рублей

Мэрия Ангарска Иркутской области потратит на новогодние украшения 7,8 миллиона рублей, следует из документов на сайте госзакупок.

Деньги направят на покупку и установку светодиодных конструкций «Шар и снежинка», «Ель», «Шишки», «Гирлянды на деревьях», «Лилия», «Снегири» и другие.

Кроме того, будут установлены светодинамические скульптуры, заменены гирлянды. Украсят и въезды в город. В Парке имени 10-летия Ангарска появится звездное небо.

Согласно документам, монтажные работы завершатся до 1 декабря 2020 года. Демонтаж произведут до 1 февраля 2021 года. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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