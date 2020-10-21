Жители Иркутской области уходят от наличных быстрее, чем предполагалось

Жители Иркутской области, наряду с жителями других регионов России не желают лишний раз иметь дело с наличными средствами — в первую очередь из-за рисков, связанных с коронавирусной инфекцией. Такой вывод сделали аналитики СберИндекса и IT-компании «Платформа ОФД» в совместном исследовании, посвящённом развитию безналичных платежей в России.

По итогам III квартала 2020 г. в целом по России доля безналичных платежей населения составила 53,6%. Это нехарактерно высокий уровень, и обычная сезонность нарушается второй квартал подряд. Однако аналитики СберИндекса считают, что причина отклонения понятна. Люди не хотят пользоваться купюрами, если этого можно избежать, ведь, по последним исследованиям, COVID-19 живёт на поверхностях бумажных денег до четырёх недель.

Иркутская область по доле безналичного торгового оборота в расходах потребителей вошла в ТОП-30 регионов и заняла 23-е место среди 80 субъектов РФ. Три города Иркутской области в настоящее время входят в ТОП-100 городов, где население наиболее активно и широко применяет безналичные расчеты при оплате товаров или услуг- это Братск (31-е место; 58,6 %), Иркутск (49-е место; 57,38%), Усть-Илимск (68-е место; 56,15%). Стоит отметить, что Братск и Иркутск в динамике роста безналичных расчетов населения опередили Москву, занимающую в данном рейтинге 50-е место, с долей безналичных расчетов населения в 57,35%.

Также, в ТОП-ЗО регионов вошли еще две территории присутствия Байкальского банка Сбербанка – Республика Бурятия (24-е место) и Республика Саха (Якутия) (занимает 4 место по доле безналичного торгового оборота и 2-е по динамике роста данного показателя).

Сергей Бондарь, территориальный менеджер по продажам, направление «Безналичные Решения» Байкальского банка Сбербанка:

«Доля безналичных платежей в регионах Байкальского банка Сбербанка ежегодно показывает уверенный тренд вверх. Усиливаются очевидные преимущества: простота применения, удобство, контроль над расходованием средств, безопасность оплат, возможность получения бонусов/миль и иных программ лояльности. Кроме того, появляются и дополнительные стимулы и возможности для применения новых технологий процесса оплаты услуг или товаров- развиваются сервисы бесконтактных способов оплаты, меняются возможности гаджетов - как платежных средств, совершенствуются мобильные приложения, электронная коммерция и т.д. Все это способствует стремительному развитию безналичных платежей в регионах и приятно, что жители Иркутской области, Бурятии и Якутии активные участники этого процесса. Безусловно, свое слово в актуализацию безналичных расчетов внесла и пандемия, которая стала катализатором данного процесса».

В III кв. 2020 г. безналичный товарооборот преодолел отметку 60% в семи регионах РФ. Это — рекорд за всю историю наблюдений. На первом месте находится Республика Карелия (62,7% покупок по карте), далее с небольшим отставанием следуют Мурманская область и Республика Коми (62,5% и 62,0% соответственно). Ещё несколько регионов (в т. ч. Якутия) уже вплотную подобрались к пороговому значению и, по ожиданиям аналитиков СберИндекса, превысят его уже в I кв. 2021 г.

Доля безналичных платежей растёт тем же темпом, что и в III кв. 2019 г., и составляет 4,9 п. п., поскольку возможности расплачиваться картой продолжают активно расширяться. Выделяются Республики Хакасия и Саха (Якутия), где прирост составил 10,3 п. п. и 9,3 п. п. соответственно.

В четырнадцати самых «безналичных» городах более 60% покупок были совершены по карте. Среди лидеров — Петрозаводск (63,7%), Апатиты (63,7%) и Сыктывкар (63,5%). Рекордные темы роста по отношению к III кв. 2019 г. были зафиксированы в Абакане, где увеличение составило сразу 13,3 п. п.

В прошлом квартале доля безналичных расходов, основанная на анализе фискальных чеков «Платформы ОФД», оказалась существенно выше результата, полученного по данным Сбербанка (59,7% против 53,4%). Гипотеза аналитиков заключается в том, что это следствие увеличения «серого» сектора экономики во время режима самоизоляции. Теперь, после снятия ограничений, оценки доли безналичных расчётов вновь сближаются. Более жёсткие ограничительные меры конца сентября не успели повлиять на общую картину III квартала, но могут стать важным фактором в IV кв.

В самых крупных потребительских сегментах («Магазины у дома», «Гипермаркеты» и «Супермаркеты») сокращение доли безналичных трат относительно «пандемического» квартала составило 1,7; 2,2 и 3,1 п. п. соответственно. Заметно упал показатель в категории «Одежда», но это связано в первую очередь с возвращением офлайн-розницы.

Противоположная тенденция — в общепите. Здесь доля безнала стала ещё выше, чем во втором квартале. После периода массовых остановок отрасль более чутко следит за потребностями покупателя в удобных способах оплаты. Немалую лепту вносит сфера онлайн-заказов, где традиционно высока доля безнала. Также необходимо учитывать, что в сложившейся экономической ситуации на рынке остались более подготовленные «белые» игроки, которые имеют соответствующие терминалы оплат.