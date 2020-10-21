Эксперты сообщили о возможном росте цен на Интернет в России в 2021 году на 10-15%

Стоимость доступа в интернет в России в 2021 году может вырасти на 10-15%, сообщают «Ведомости».

Это заявили 2/3 отпрошенных топ-менеджеров компаний связи.

Еще 10% полагают, что цены вырастут более чем на 20%. В том, что тарифы вырастут больше прогнозируемого уровня инфляции, уверены 74% опрошенных руководителей.

Среди причин роста цен на услуги называются общее ухудшение ситуации в экономике из-за пандемии, снижение курса рубля, капиталоемкие предложения властей.

«Среди них – закон Яровой, требующий от операторов дополнительных расходов на хранение переговоров и электронной переписки абонентов, а также обеспечение их бесплатного доступа к сайтам по проекту «Доступный интернет», – отмечается в сообщении.

Стоит сказать, что большинство операторов – 78% – на сегодняшний день не испытывают серьезных финансовых трудностей. 46% отмечают, что денег хватает не только на поддержание, но и на развитие бизнеса.