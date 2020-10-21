Новости

Названые самые «безналичные» регионы России

На фоне вызванного пандемией нарушения сезонности, отметку доли безнала в 60% преодолели семь регионов, что является рекордом за всю историю наблюдений, сообщают в пресс-службе «Сбер индекса».

На первом месте находится Республика Карелия (62,7% покупок по карте), далее с небольшим отставанием следуют Мурманская область и Республика Коми (62,5% и 62,0% соответственно). В целом все регионы из топ-10 уже вплотную подобрались к пороговому значению и, по нашим ожиданиям, превысят его уже в начале 2021 года.

Средний темп увеличения доли безналичных платежей по сравнению с 2019 годом сохранился на прошлогоднем уровне и составил 4,9 п.п.: возможности расплачиваться картой продолжают активно расширяться. По-прежнему выделяются Республики Хакасия и Саха, где прирост составил 10,3 п.п. и 9,3 п.п. соответственно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
Бурятия бьет рекорды по заболевшим коронавирусом: 190 заболевших за сутки
И.о. главы минздрава Приангарья заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в регионе
Летальность стабилизировалась, больницы справляются. Власти исключили введение повторного карантина
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании