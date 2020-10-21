И.о. главы минздрава Приангарья заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в регионе

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Приангарья Анна Данилова в интервью «Вести-Иркутск» заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в регионе.

«У нас на сегодняшний день почти 3647 коек, все равно их недостаточно, потому что в этот период, во второй, так скажем, период развития коронавируса утяжеляются случаи заболевания, больше людей требуют кислородной поддержки. То есть уже не такое количество бессимптомных, как это было в первую волну. Поэтому изменилось само течение заболевания, и, естественно, нам не хватает госпиталей», – отметила Данилова.

Несмотря на это, по словам Анны Даниловой, госпитали планомерно открываются. В настоящее время задействована Шелеховская районная больница, сейчас ждут открытия еще одного учреждения.

Всего в регионе 39 госпиталей для больных коронавирусом.