Падение доходов населения будет тормозить экономический рост

Прогноз правительства, ожидающего роста российской экономики в ближайшие годы на 3% и более, сообщает РБК со ссылкой на слова экспертов экономического клуба ФБК.

По их мнению, без изменения действующей экономической модели в условиях сокращения населения, снижения спроса на нефть и падения реальных доходов граждан Россию после пандемического кризиса ждет стагнация.

Надежды правительства на быстрое восстановление экономики не оправданны, полагает ректор Российской экономической школы (РЭШ) Рубен Ениколопов. «Мало того, что в прогноз Минэкономразвития не заложена вторая волна [COVID-19], не совсем понятна обоснованность такого оптимистичного прогноза по росту в 2021-м и особенно в 2022 году», — замечает он.

Правительство не заложило в базовый и консервативный варианты макропрогноза вторую волну коронавирусной инфекции, однако в документе указывается, что она остается «ключевым источником риска для параметров прогноза». В базовом варианте макропрогноза, одобренном правительством, ожидается, что ВВП России вырастет на 3,3% в 2021 году после падения на 3,9% в 2020 году. В 2022 году темпы роста ускорятся до 3,4%, в 2023 году составят 3%. РБК направил запрос в Минэкономразвития о возможности пересмотра макропрогноза в связи с новым витком роста заболеваемости коронавирусом осенью.

Счетная палата тоже раскритиковала официальный прогноз развития российской экономики, посчитав его излишне оптимистичным и указав, что даже его консервативный вариант имеет признаки целевого. Спад ВВП России в 2020 году на фоне пандемического кризиса, по оценке аудиторов, будет находиться в диапазоне 4,2–4,8%, что больше ожидаемого правительством сокращения экономики на 3,9%. Темпы роста российской экономики в 2021–2023 годах не превысят 3%, а в условиях более медленного восстановления мировой экономики и введения частичных ограничений в ряде стран в период между осенью 2020 года и весной 2021 года (вторая волна пандемии) рост ВВП будет в диапазоне около 2%, полагают аудиторы.