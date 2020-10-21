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Фестиваль «Театральные каникулы на Байкале» пройдёт в онлайн-формате

V Всероссийский фестиваль детских и юношеских любительских театров состоится с 23 по 26 октября. Об этом сообщил заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Руслан Дячук.

Учредителем и организатором фестиваля являются: Министерство культуры Российской Федерации, Государственный Российский Дом народного творчества имени В. Д. Поленова, Министерство культуры и архивов Иркутской области, Иркутский областной Дом народного творчества.

Участие в мероприятии примут более двухсот человек в возрасте от 6 до 17 лет. Это участники 16 театральных коллективов из Республики Коми, Забайкальского края, Омской, Амурской и Иркутской областей. На суд жюри они представят спектакли разных жанров продолжительностью не более часа.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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