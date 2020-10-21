В Нижнеудинске мужчина убил курьера ради машины

17 октября 2020 года в полицию обратились родственники женщины-курьера, которые сообщили, что девушка ушла из дома 16 октября и до настоящего времени не вернулась, сообщают в Следственном комитете области.

По версии следствия, 16 октября 2020 года злоумышленник заманил женщину в безлюдное место, где напал на нее, однако потерпевшая оказала сопротивление. Тогда мужчина задушил девушку, а ее тело сжег. Затем он забрал денежные средства погибшей, а принадлежащий ей автомобиль продал за пределами Нижнеудинска.

В настоящее судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее мужчина уже был судим за совершение особо тяжкого преступления против личности. Следователями производятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкция статьи за данное преступление предусматривает уголовную ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.