СберБанк начал выплаты страхового возмещения вкладчикам банка «Прохладный» ООО»

СберБанк объявлен победителем конкурсного отбора, проведенного Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» для осуществления выплаты страхового возмещения вкладчикам кредитной организации Банк «Прохладный» ООО.

С 20 октября 2020 года СберБанк осуществляет прием заявлений и выплату страхового возмещения вкладчикам (физическим лицам), вкладчикам (индивидуальным предпринимателям), а также юридическим лицам в соответствии с действующим законодательством в уполномоченных подразделениях г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Ростовской обл., Кабардино-Балкарской Республики.

Перечень уполномоченных подразделений и порядок выплаты страхового возмещения размещены на сайте СберБанка в разделе «Вклады» в подразделе «Выплаты АСВ» в закладке «Банки, в отношении которых произошел страховой случай».

Клиенты, оформившие договор банковского обслуживания в СберБанке, могут получить сумму страхового возмещения по вкладам Банк «Прохладный» ООО в интернет-банке СберБанк Онлайн (в WEB версии и мобильном приложении на платформе Android, IOS).

Обращаем внимание, что 29.12.2014 вступил в действие Федеральный закон №451-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и статью 46 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации».

Данным Федеральным законом увеличен предельный размер страхового возмещения по вкладам с 700 тысяч рублей до 1 миллиона 400 тысяч рублей.