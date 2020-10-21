Сбербанк начинает использовать «зелёную» энергию в своих офисах

Сбербанк и АO «Мосэнергосбыт» подписали дополнительное соглашение к договору энергоснабжения о поставке в офисы банка «зелёной» электроэнергии, произведённой на ветропарке Фонда развития ветроэнергетики (совместного инвестиционного фонда, созданного на паритетной основе ПАО «Фортум» и Группой «РОСНАНО»).

Мосэнергосбыт», выбранный Сбербанком в рамках конкурса, начал поставлять «зелёную» энергию, купленную на оптовом рынке электрической энергии и мощности с использованием механизма свободных двусторонних договоров.

Первым офисом с «зелёной» энергией стало центральное отделение Сбербанка в Ульяновске с ежемесячным потреблением порядка 90 тысяч кВт*ч. По условиям договоров электрическая энергия, поставляемая на данный объект, будет произведена на ветроэлектрических станциях (ВЭС). Снабжение «зелёной» энергией начато с 1 октября 2020 г.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Сбер всегда в своей оперативной деятельности руководствуется принципами сохранения и разумного потребления ресурсов. Одним из приоритетов нашей новой стратегии стало развитие "зелёных" инициатив, создание продуктов и сервисов в рамках экологической повестки, финансирование подобных проектов. Абсолютно закономерным и логичным шагом стало подписание договора о поставках в наши собственные офисы экологически чистой энергии. Уверен, что это не последний шаг на этом пути».

Андрей Ковалёв, генеральный директор АО «Мосэнергосбыт»:

«АО «Мосэнергосбыт» имеет значительный опыт в поставке энергии, выработанной в том числе на ВИЭ, своим потребителям. Сегодня усиливается тренд социальной ответственности бизнеса и граждан в части воздействия на окружающую среду. «Мосэнергосбыт» уже на протяжении нескольких лет активно внедряет систему электронного документооборота с клиентами, что позволяет отказаться от документов на бумажных носителях, тем самым снижая негативное воздействие на экологию. Мы будем продолжать развивать проекты в направлении корпоративной социальной ответственности», - отметил генеральный директор АО «Мосэнергосбыт».

Александр Чуваев, исполнительный вице-президент корпорации Fortum, глава дивизиона «Россия», генеральный директор УК «Ветроэнергетика»:

«Сотрудничество Фонда развития ветроэнергетики со Сбером, а также озвученные компанией намерения потреблять от возобновляемых источников около 30 процентов необходимой энергии — это важный шаг по формированию в России рынка "зелёной" электроэнергии. Сегодня Сбер присоединился к ведущим международным брендам, которые стремятся снизить свой "углеродный след" и внести вклад в сохранение климата планеты. Мы рады, что ветропарки фонда способствуют декарбонизации производств и помогают лидерам рынка реализовать стратегии устойчивого развития».

Алишер Каланов, руководитель инвестиционного дивизиона «Возобновляемые источники энергии» УК «РОСНАНО», председатель совета директоров УК «Ветроэнергетика»:

«Мы видим, что снижение воздействия на окружающую среду и переход на ʺзелёныеʺ стандарты потребления входят в бизнес-практику многих крупных компаний в мире. Рады, что Сбер одним из первых в России добровольно делает выбор в пользу возобновляемых источников энергии. Ожидаем, что ветроэнергетика станет опорой в реализации стратегий устойчивого развития и для других известных брендов в нашей стране, а отрасль возобновляемой энергетики за счёт осознанного спроса получит дополнительный рыночный стимул для ввода новых мощностей».