Сбербанк профинансирует создание моста в рамках концессии Калининградской области и Группы «ВИС»

ПАО Сбербанк и ООО «Десятая концессионная компания» (входит в Группу «ВИС») заключили кредитное соглашение о финансировании концессии в Калининграде, в процедуре подписания приняли участие: Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка; Антон Алиханов, губернатор Калининградской области, и Игорь Снегуров, председатель совета директоров Группы «ВИС».

Общий объём бюджета проекта на инвестиционной стадии оценивается в 44 млрд рублей. Окончательная стоимость строительства будет определена по итогам прохождения государственной экспертизы проектной документации. Лимит кредитной линии банка составит более 13 млрд рублей, срок кредитования — более 10 лет. Первая выборка кредитных средств запланирована инвестором уже в октябре 2020 года.

Строительство моста через Калининградский залив предусмотрено генеральным планом развития областной столицы до 2035 года. Попытки реализовать проект предпринимались и раньше, но это стало возможным только с привлечением частного инвестора. Соглашение о создании мостового перехода через Калининградский залив между правительством Калининградской области и Группой «ВИС» было заключено в июне 2019 года, в настоящее время Группа ведёт проектирование объекта.

Длина будущего вантового моста составит 2637 метров, а общая протяжённость транспортной инфраструктуры с учётом подходов — 8103 метра. Мост будет четырёхполосным, расчётная скорость движения по нему составит 120 км/ч, пропускная способность — более 10,5 тысячи автомобилей в сутки. Завершение строительства запланировано до конца 2024 года, после чего по условиям соглашения Группа «ВИС» будет эксплуатировать мост до 2047 года.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Создаваемый мост — очень нужный проект. Он обеспечит эффективное использование автодорог региона, в том числе для выхода на трансъевропейские коридоры, и улучшит экологическую обстановку в Калининграде, поскольку позволит доставлять грузы между прибрежными районами области и границей с Польшей без необходимости проезда через город. Мы благодарим Группу "ВИС" и Калининградскую область за выбор банка в качестве финансового партнёра проекта».

Антон Алиханов, губернатор Калининградской области:

«Мостовой переход расширит и укрепит инфраструктурный каркас нашего региона, откроет новые возможности для развития бизнеса и экономики, сделает комфортной и быстрой дорожную логистику в одной из самых населённых и популярных у туристов частей Калининградской области».

Игорь Снегуров, председатель совета директоров Группы «ВИС»:

«Калининград является перспективным центром экономического роста на западе России, поэтому снятие инфраструктурных ограничений, связанных с транспортной доступностью, —задача стратегического развития региона. Наш проект ориентирован на выполнение Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года и улучшение автодорожного сообщения с сопредельными государствами. Новый мост позволит сократить на 30% среднее время в пути и более чем на 50% — транспортные расходы на перевозки грузов. Включение в состав участников проекта крупнейшего российского банка в качестве финансового партнёра — важное событие и для инвестора, и для региона».

Сбербанк активно участвует в поддержке и реализации автодорожных инвестиционных проектов и проектов государственно-частного партнёрства, подбирая для своих клиентов индивидуальные условия финансирования.