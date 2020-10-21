Герман Греф представил Сергею Собянину сервисы для врачей и пациентов на основе искусственного интеллекта

В государственной поликлинике № 68 города Москвы состоялась рабочая встреча Президента, Председателя Правления Сбербанка Германа Грефа и мэра Москвы Сергея Собянина, посвящённая применению технологий искусственного интеллекта в здравоохранении. На встрече был представлен новый продукт - модель искусственного интеллекта для постановки предварительного диагноза (SAI TOP3 DIAGNOSIS), разработанный и внедрённый компанией СберЗдоровье совместно с Правительством Москвы.

Эта технология позволит врачам-терапевтам и врачам общей практики, получать второе медицинское мнение в режиме онлайн. Искусственный интеллект, анализируя анамнез с учётом накопленной базы из более чем 4 млн историй болезней, предложит три варианта наиболее вероятных диагнозов, выбранных из 265 возможных заболеваний. Данное решение является гарантией качества медицинской помощи и страхует от ошибок при постановке диагноза.

В ходе встречи Сбер также представил разработку еще одной своей дочерней компании ЦРТ — голосовое заполнение медицинской документации. Осматривая пациента, врач в специальный микрофон диктует информацию, которая моментально расшифровывается и автоматически переносится в открытый протокол медицинской информационной системы. Это экономит до 22% времени врача, которое теперь можно потратить непосредственно на лечение. Голосовой помощник распознаёт 98% речи и медицинских терминов. Данное решение уже внедрено в ряде регионов страны, в том числе в клиниках Москвы.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Москва — лидер цифровизации, использующий новые технологии во многих сферах, включая здравоохранение. В основе технологий искусственного интеллекта лежат огромные массивы данных и результат большого труда. Сервисы, которые мы сегодня представили, — плоды работы лучших врачей и специалистов в области ИИ, они позволяют цифровизировать весь клиентский путь и пациента, и врача. Мы запускаем в пилотном режиме сразу три продукта. Наша цель — до конца года с точностью выше 90% помогать врачам определять диагноз и назначать лечение по десяткам болезней.

При этом мы понимаем, насколько эти технологии актуальны и востребованы для всей страны, особенно в отдалённых её уголках, где нет возможности для получения квалифицированной медицинской помощи.

Всего за год многие сервисы из экспериментальных стали работающими во всех поликлиниках столицы. У Москвы есть хороший шанс стать одним из самых продвинутых городов в части использования технологий ИИ в здравоохранении».

Сергей Собянин, мэр Москвы:

«В период пандемии мы ни на минуту не прекращали работу над ключевыми проектами в сфере цифровизации здравоохранения. Более того, некоторые из них были даже ускорены. Уже несколько месяцев для выявления ковидной пневмонии на КТ-снимках используются компьютерное зрение и искусственный интеллект. Врачи имеют возможность вводить данные в электронную карту с помощью голоса, что серьёзно ускоряет работу.

А в октябре мы сделали еще один большой шаг в создании цифрового здравоохранения. Во взрослых поликлиниках Москвы начинает работать система поддержки принятия врачебных решений – цифровой помощник врачей, с помощью которого доктора смогут точнее ставить предварительные диагнозы, назначать обследования и лечение. Речь идёт не только о респираторных инфекциях, но и о самом широком спектре самых разных заболеваний, с которыми пациенты обращаются к врачам. И что очень важно – новая система была разработана и протестирована при непосредственном участии самих врачей».