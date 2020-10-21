Банк «Открытие» в Благовещенске провел первую конференцию по ВЭД

Банк «Открытие» при поддержке партнеров провел 20 октября для региональных предпринимателей конференцию на тему: «Внешнеэкономическая деятельность Амурской области: меры государственной поддержки и перспективные финансовые решения».

Мероприятие открыла приветственными словами заместитель управляющего ОО «Благовещенский» банка «Открытие» по МСБ Путилина Юлия.

В формате онлайн конференцсвязи выступила с докладом Зуйкова Юлия, начальник управления ВЭД банка «Открытие», рассказав о новых реалиях существования данного направления бизнеса. Особый интерес слушателей вызвали новые эффективные инструменты в валютном законодательстве и практические рекомендации от спикера. Как защититься от колебаний курсов и дополнительно заработать рассказал в ходе своего выступления Смирнов Евгений, начальник отдела сегментных продуктов ВЭД банка «Открытие».

Для оптимизации деятельности участников внешнеэкономической деятельности банком «Открытие» были предложены инновационные банковские продукты и технологии такие как SWIFT GPI — трекинг, позволяющий организациям в режиме реального времени контролировать свои трансграничные переводы. Также представлены новые возможности интернет-банка в виде экосистемы для ВЭД, облегчающий компаниям проведение и контроль своих внешнеторговых операций в рамках каждого контракта в отдельности и осуществление онлайн-покупки иностранной валюты по выбранному курсу без участия менеджера банка. Для участников ВЭД были предложены пути снижения валютных рисков, возникающих в ходе внешнеторговой деятельности, а также формы расчетов, гарантирующих 100-процентное исполнение своих обязательств сторонами внешнеторговой сделки.

О мероприятиях, проводимых в области в рамках государственной поддержки организаций в условии пандемии, рассказал Белобородов Борис Леонидович, председатель Амурского регионального отделения Общероссийской общественной организации МСП «Опора России».

В ходе конференции представители организаций активно подключались к диалогу, задавали актуальные вопросы, делились своим опытом.