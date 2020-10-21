Банк «Фридом Финанс» увеличил собственный капитал до 1,4 млрд рублей

ООО «ФФин Банк» зарегистрировал изменение размера уставного капитала в учредительных документах после получения одобрения от Центрального банка Российской Федерации.



Банк «Фридом Финанс» увеличил размер уставного капитала на 907,4 млн рублей. Таким образом, собственные средства кредитной организации в настоящее время составляют 1,4 млрд рублей.



Увеличение уставного капитала было достигнуто за счет:

• Внесения дополнительного вклада участника Банка — ООО ИК «Фридом Финанс» — в размере 650 млн рублей,

• Внесения нераспределенной прибыли, в том числе прошлых лет, на сумму 257,4 млн рублей.



Увеличение размера уставного капитала позволит Банку «Фридом Финанс» расширить перечень продуктов для корпоративного и розничного направления бизнеса, а также реализовать новые сервисы дистанционного обслуживания клиентов и продолжить развитие региональной сети.



«Несмотря на пандемию и непростую ситуацию в экономике, мы продолжаем планомерно развивать компетенции, масштабировать бизнес и улучшать позиции на финансовом рынке в соответствии со стратегией развития. Уверен, что банк сможет реализовать намеченные цели и предложить пользователям широкую линейку современных продуктов и сервисов вместе с качественным обслуживанием», — отметил Геннадий Салыч, Председатель Правления Банка «Фридом Финанс».



За первые 9 месяцев 2020 года Банк «Фридом Финанс» отмечает рост чистых активов более чем в 3,5 раза, которые достигли отметки в 18,9 млрд рублей. С января по октябрь 2020 года вложения в ценные бумаги увеличились на 38%. С начала года и на 1 октября 2020 года депозиты физических лиц выросли почти на 45% и достигли 2,1 млрд рублей.