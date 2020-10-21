3 рубля с каждой поездки на общественном транспорте вернут себе держатели карты «Приморец» от Примсоцбанка

Примсоцбанк ввёл новый тариф для держателей социальных карт МИР «Приморец». С 20 октября клиенты банка будут получать 3 рубля кэшбэка за каждую поездку на общественном транспорте.



Отметим, С 15 августа по 30 сентября льготной категории граждан уже возвращался кэшбэк на такую же сумму за счёт средств банка, но в рамках акции. Введение тарифа означает, что теперь средства будут возвращаться на постоянной основе до 10 числа каждого месяца.



Помимо кэшбэка, у карт «Приморец» от Примсоцбанка также есть ряд других выгодных преимуществ. Это бесплатный выпуск и обслуживание, начисление 4% годовых на остаток собственных средств на карте, бесплатное SMS – информирование, а также возможность выпуска одной дополнительной карты и получение наличных в банкомате любого банка — без комиссии (в пределах льготного лимита выдачи наличных денежных средств в календарный месяц).



Подать заявление на выпуск карты «Приморец» жители региона могут во всех отделениях Примсоцбанка. Для этого им необходимо предъявить паспорт, СНИЛС и документ, подтверждающий льготный статус гражданина.



Для справки: социальный проект «Карта «Приморец» стартовал в регионе 01 октября 2019 года. Держатели карт могут получать на неё социальные выплаты, а также оплачивать товары и услуги в организациях-партнерах, получая существенные скидки. Список организаций- партнёров, а также категории граждан опубликованы на сайте Правительства Приморского края.



Узнать подробнее о преимуществах социальной карты «Приморец» от Примсоцбанка вы можете на нашем официальном сайте или по телефону Единой справочной 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.