Руслана Ситникова утвердили в должности зампреда правительства Иркутской области

В правительстве Руслан Ситников отвечает за экономическое развитие региона, реализацию национальных проектов, поддержку бизнеса и стабилизацию экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции, сообщают в Заксобрании области.

Также в зоне его ответственности – трудовые отношения, туризм и государственные закупки. «Руслан Ситников имеет экономическое образование, работал как в государственных, так и в бизнес-структурах. Уверен, что его разносторонний опыт, позволит ему успешно выстроить необходимые коммуникации и справиться с поставленными перед ним задачами», - отметил Игорь Кобзев.