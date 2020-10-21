Недельные расходы россиян продолжили уверенный рост

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, на неделе с 12 по 18 октября объем повседневных расходов в России снова вырос. В среднем типичная семья потратила на повседневные товары 4 678 рублей, что на 4,8% больше, чем неделей ранее.

На неделе c 12 по 18 октября объем повседневных расходов типичной российской семьи вырос и достиг отметки в 4 678 рублей. Среднестатистическим домохозяйством было потрачено на 214 рублей больше (4,8%), чем неделей ранее. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы минувшей недели оказались выше на 265 рублей или на 6%.

Если сопоставить текущее значение недельных расходов со средним значением за последний год, то расходы недели с 12 по 18 октября оказались выше среднего значения на 143 рубля или 3,1%.

Наблюдаемый рост расходов на 42-й неделе против прошлой недели в 2020 и 2019 годах не является сезонным, а вызван колебаниями трат покупателей. Характерный для 2020 рост расходов против прошлого года (от 4% до 6%) при отсутствии существенных внешних факторов (например, локдауна в крупных населенных пунктах) сохранится до конца года.