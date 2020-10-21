Бурятия направила более 30 млн рублей на организацию медпомощи больным коронавирусом

Республиканский оперштаб согласовал выделение 15 млн рублей на приобретение 100 концентраторов кислорода для оснащения стационаров, принимающих больных с коронавирусной инфекцией, сообщают в администрации республики.

Также 1,5 млн рублей выделено на приобретение газификатора холодного криогенного для ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница» и 1,96 млн рублей - для приобретения 8 газификаторов холодной криогенной установки для ГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи им. В.В. Ангапова». И дополнительно профинансированы работы по перепрофилированию Республиканского реабилитационного центра «Светлый» для приема пациентов с коронавирусом.

Разработаны меры по обеспечению лекарственными препаратами амбулаторных пациентов. Из республиканского бюджета выделено 7,99 млн рублей на обеспечение бесплатными медикаментами больных с легкой формой пневмонии, вызванной вирусом COVID-19, для лечения в амбулаторных условиях. Согласно рекомендациям Минздрава России больные с легчим течением заболевания будут наблюдаться на дому.

Ситуация в Бурятии ухудшается уже больше месяца. На 21 октября зарегистрировано 9 403 (+190) случаев заражения COVID-19. Из 190 случаев заболевания 144 зарегистрированы в Улан-Удэ: всего – 5 951 (63% от общего числа инфицированных).

Успешно завершили лечение и выписались из больниц 6 900 человек, умерло 110 человек. Проходят лечение в стационарах республики 1 655 больных. На амбулаторном лечении находятся 738 пациентов.