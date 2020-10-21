Досрочно завершён ремонт автомобильной дороги «Нукуты – Ворот – Онгой»

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в нормативное состояние приведён отрезок пути длиной 5,7 километров. Он находится в Нукутском районе и соединяет несколько поселков, сообщают в областной администрации.

За годы эксплуатации на этом участке пути полностью износилось щебёночно-грунтовое покрытие, местами оно и вовсе отсутствовало. В дождливую погоду проехать там было проблематично. Нередко застревал транспорт. В рамках текущего содержания дороги исправить ситуацию было невозможно. Требовался ремонт. Его начали в августе.

Специалисты Дорожной службы Иркутской области заменили четыре водопропускных трубы, провели устройство грунтовой дорожной одежды. Для обеспечения безопасности движения установили новые дорожные знаки, смонтировали 480 метров металлического барьерного ограждения. Сметная стоимость работ составила 99,4 млн рублей.