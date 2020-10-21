По мнению работодателей к 2025 году более 70% работников должны будут пройти переквалификацию

Согласно докладу The Future of Jobs 2020, к 2025 году 43% работодателей намерены сократить число рабочих мест, 41% планируют расширить использование подрядчиков для выполнения специализированных работ, и только 34% будут расширять штат.

Внедрение новых технологий приведет к изменению бизнес-задач, рабочих мест и востребованных профессиональных навыков, при этом для 40% работников потребуется переквалификация. Опрос в России проводился при поддержке компании-разработчика HRtech-решений TalentTech, сервиса для поиска работы и сотрудников Работа.ру и международной стаффинговой компании ANCOR.

По данным отчета в ближайшие пять лет высокие темпы внедрения технологий останутся прежними, хотя в некоторых областях они могут заметно ускориться. В числе трендов - облачные вычисления, технологии, связанные с большими данными и электронной коммерцией. Вместе с тем значительно возрос интерес к шифрованию, а также к не гуманоидным роботам и искусственному интеллекту. В числе барьеров на пути внедрения новых технологий компании выделяют пробелы в навыках на местном рынке труда, невозможность привлечь специализированные кадры, отсутствие навыков у руководства.

Текущая ситуация с пандемией COVID-19 и цифровые технологии создали для работников ситуацию «двойного разрушения».

По оценке компаний технологические трансформации в компаниях приведут 2025 году к изменению бизнес-задач, структуры рабочих мест и профессиональных навыков. Уже сегодня благодаря внедрению новых технологий 43% опрошенных предприятий планируют сократить число активных вакансий.

Внедрение новых технологий, изменения разделения труда между людьми и машинами приведут к тому, что с рынка труда будут вытеснены 85 миллионов рабочих мест, а на смену им придут 97 миллионов новых. По мнению работодателей они будут более адаптированы к новым технологическим реалиям в части взаимодействия между людьми, машинами и алгоритмами. Несмотря на то, что количество созданных новых рабочих мест по оценкам превысит количество сокращенных, темпы прироста замедлятся.

Новые требования в части актуальных профессиональных навыков создадут значительный разрыв между текущим и ожидаемым уровнем квалификации работников.

Одними из самых востребованных навыков станут: критическое мышление и способность к анализу; умение решать проблемы; навыки самоорганизации; способность к активному обучению; психологическая устойчивость, стрессоустойчивость и гибкость.

По оценкам компаний в течение следующих пяти лет 40% работников будут вынуждены пройти переквалификацию длительностью 6 месяцев или меньше, 94% компаний ожидают, что сотрудники приобретут новые навыки на работе. Важно, что в 2018 году этот показатель составлял всего 65%.

Результаты анализа, представленные в отчете показывают рост интереса к обучению и профессиональной подготовке в онлайн-формате как у работающих, так и у безработных: в 4 раза увеличилось число работников, обучающихся по собственной инициативе; в 5 раз увеличилось количество работодателей, предоставляющих такие возможности; в 9 раз - число обучающихся в рамках госпрограмм. Причем, если безработные заинтересованы в получении знаний в области анализа данных, компьютерных наук и информационных технологий, то работающие по найму предпочитают курсы личного развития.

В условиях изменяющегося рынка труда время для переквалификации и повышения квалификации работников сокращается. Для тех, кто останется на своих должностях, доля ключевых профессиональных навыков, которые изменятся в течение следующих пяти лет, составляет 40%, а для 50% всех работников потребуется переквалификация.

Как следует из отчета подавляющее большинство работодателей признают ценность инвестиций в человеческий капитал.

В среднем 66% опрошенных компаний рассчитывают в течение одного года получить возврат инвестиций в повышение квалификации и переквалификацию сотрудников, при этом почти 17% работодателей вообще не уверены в том, что они смогут вернуть свои инвестиции. Несмотря на то, что работодатели считают, что к 2025 году переквалификация и повышение квалификации потребуется для более 70% всех работников, только 42% работников готовы воспользоваться возможностью для переподготовки. Сегодня значительное число руководителей предприятий понимают, что переквалификация работников является эффективной с точки зрения затрат и дает высокую отдачу не только для предприятия, но и для общества в целом. Компании надеются, что таким образом удастся сохранить и перераспределить почти 50% работников в результате расширения технологий и автоматизации.

Порядка 20% компаний ответили, что они используют государственную поддержку для реализации программ развития компетенций своих сотрудников. Учитывая масштаб и важность изменений государство может играть важную роль в создании стимулов для корпоративных инвестиций в рабочие места завтрашнего дня, обеспечении более эффективной системы социальной поддержки для работников, потерявших работу в поиске новых возможностей трудоустройства, а также в развитии системы образования и профессиональной подготовки.

