Заксобрание Иркутской области приняло закон о поддержке пострадавшего от пандемии бизнеса

Помощь будет оказываться не на основании основного вида экономической деятельности, а если за отчетный период не менее 70% деятельности было осуществлено предприятием по ОКВЭД, включенному в перечень имеющих право на поддержку, сообщают в Законодательном собрании области.

Объем льготы по налогу на имущество в 2020 году составит 50%.

В рамках второго чтения по предложению рабочей группы почти вдвое расширен круг получателей льготы, в него включены не только те отрасли, которые вынуждены были приостановить деятельность весной этого года, но и те, которые попали под ограничения в соответствии с новым указом губернатора осенью.

В частности, получить поддержку смогут предприятия торговли непродовольственными товарами, гостиницы, предприятия общепита, музеи, зоопарки, кинотеатры, организации, осуществляющие физкультурно-оздоровительную деятельность, санаторно-курортные, салоны красоты учреждения и другие. Кроме того, решено снять ограничение по общему объему дохода в 5 млн рублей в год для претендующих на получение льготы.

В соответствии с законопроектом на один год продлевается льгота по налогу на имущество для казенных, бюджетных и автономных учреждений, подведомственных муниципальным образованиям, действие которой должно было закончиться 1 января 2021 года.

Как пояснила на сессии исполнительный директор Ассоциации Зоя Масловская, что ситуация с наполняемостью муниципальных бюджетов сложная, поэтому законопроект внесен с целью сбалансировать местные бюджеты.