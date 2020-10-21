Повторного карантина на Новый год ожидают только 6% сибиряков

75% жителей Сибирского федерального округа собираются праздновать Новый год традиционно, в кругу семьи. Лишь 15% готовы принять участие в массовых новогодних мероприятиях. 34% респондентов рассчитывают, что пандемия в 2021 году закончится. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие».

Новый год сибиряки по традиции планируют встретить в кругу семьи, так ответили 75% опрошенных.

При этом только 6% респондентов полагают, что будут сидеть в новогодние праздники дома вынужденно из-за повторного карантина. 23% жителей Сибири намерены проводить 2020-й и встретить 2021-й год в гостях у друзей или родственников. 4% готовы отправить в новогоднее путешествие по России и, в отличие от других регионов страны, здесь нет отчаянных оптимистов, которые планируют встретить Новый год за границей.

Пандемия скорректировала и финансовые планы сибиряков на встречу Нового года. В 2019 году 41% опрошенных потратили на новогодний стол до 5 тысяч рублей, 24% – от 5 до 10 тысяч, 15% – от 10 до 15 тысяч рублей. 6% опрошенных раскошелились на 15-20 тысяч рублей, и 5% встреча 2020 года обошлась более чем в 20 тысяч.

В этом году бюджет не изменится у 44% опрошенных. Около 30% респондентов заявили, что им придется экономить и уменьшать затраты на новогодний стол. 10% заявили о готовности увеличить домашний бюджет новогодних торжеств по сравнению со встречей 2020 года.

Коронавирус изменил также отношение к участию в новогодних вечеринках.

Только 15% сибиряков готовы участвовать в массовых мероприятиях и вечеринках на Новый год, если не будет официальных запретов. На мероприятиях с ограниченным числом участников намерены развлекаться 11% (больше всего к такому варианту склоняются в Московском регионе, 22%, меньше всего – в Сибири). 15% респондентов-сибиряков заявили о готовности участвовать в новогодних корпоративах, которые устроят работодатели (а, к примеру, среди москвичей таких всего 2%).

18% сибиряков намерены отказаться от новогодних вечеринок из-за боязни заразиться коронавирусом. При этом 28% респондентов пока не определились, будут ли они участвовать в массовых новогодних торжествах.

34% опрошенных жителей СФО верят, что в 2021 году мы вернемся к «доковидной» жизни без ограничений: для 10% очевидно, что ограничения не имеют смысла и поэтому будут отменены, 15% полагают, что эпидемия угаснет сама, а 9% связывают своими оптимистичные ожидания с появлением новой вакцины. И все же 51% респондентов-сибиряков считают, что пандемия в новом году не закончится (это наибольшее в РФ количество ковид-пессимистов). Меньше всего таких на Северном Кавказе – 34% и в Московском регионе – 37%.