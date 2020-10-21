Новости

Крупная вспышка коронавируса зафиксирована в Ангарске

По данным оперативного штаба, на 21 октября в Иркутской области подтверждены 183 новых случая коронавируса. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 22 368 заболевших.

Читайте также:

В России за сутки выявили 15 700 заразившихся коронавирусом
21 октября 2020
В России впервые от коронавируса умерло больше 300 человек за сутки
21 октября 2020

За последние сутки умерли 12 человек с коронавирусом. Всего за период эпидемии скончался 443 человека: от COVID-19 умерло 330 (+11), от заболеваний, не связанных с вирусом – 103 (+1). За последние сутки выздоровели 122 человека, за весь период эпидемии – 18 431. Госпитализировано за сутки 14 человек, всего – 2 915 человек.

Из 183 заболевших 73 находятся в Ангарске.

Больше всего новых случаев:

  • в Ангарске — 73 (всего 1 973),
  • в Иркутске — 38 (всего 10 503),
  • в Эхирит-Булагатском районе — 21 (всего 602).
  • в Саянске — 12 (всего 109),
  • в Братске — 3 (всего 1 073).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим число заражений COVID-19:

  • Иркутск – 10 503, 
  • Ангарск – 1 973,
  • Иркутский район – 1 588,
  • Усть-Кут – 1 486,
  • Братск – 1 073.

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19":
Все материалы сюжета (257)


Реклама на сайте

Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
Бурятия бьет рекорды по заболевшим коронавирусом: 190 заболевших за сутки
И.о. главы минздрава Приангарья заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в регионе
Летальность стабилизировалась, больницы справляются. Власти исключили введение повторного карантина
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании