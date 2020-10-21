Крупная вспышка коронавируса зафиксирована в Ангарске

По данным оперативного штаба, на 21 октября в Иркутской области подтверждены 183 новых случая коронавируса. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 22 368 заболевших.

За последние сутки умерли 12 человек с коронавирусом. Всего за период эпидемии скончался 443 человека: от COVID-19 умерло 330 (+11), от заболеваний, не связанных с вирусом – 103 (+1). За последние сутки выздоровели 122 человека, за весь период эпидемии – 18 431. Госпитализировано за сутки 14 человек, всего – 2 915 человек.

Из 183 заболевших 73 находятся в Ангарске.

Больше всего новых случаев:

в Ангарске — 73 (всего 1 973),

в Иркутске — 38 (всего 10 503),

в Эхирит-Булагатском районе — 21 (всего 602).

в Саянске — 12 (всего 109),

в Братске — 3 (всего 1 073).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим число заражений COVID-19: