Крупная вспышка коронавируса зафиксирована в Ангарске

По данным оперативного штаба, на 21 октября в Иркутской области подтверждены 183 новых случая коронавируса. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 22 368 заболевших.
Читайте также:
21 октября 2020
За последние сутки умерли 12 человек с коронавирусом. Всего за период эпидемии скончался 443 человека: от COVID-19 умерло 330 (+11), от заболеваний, не связанных с вирусом – 103 (+1). За последние сутки выздоровели 122 человека, за весь период эпидемии – 18 431. Госпитализировано за сутки 14 человек, всего – 2 915 человек.
Из 183 заболевших 73 находятся в Ангарске.
Больше всего новых случаев:
- в Ангарске — 73 (всего 1 973),
- в Иркутске — 38 (всего 10 503),
- в Эхирит-Булагатском районе — 21 (всего 602).
- в Саянске — 12 (всего 109),
- в Братске — 3 (всего 1 073).
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим число заражений COVID-19:
- Иркутск – 10 503,
- Ангарск – 1 973,
- Иркутский район – 1 588,
- Усть-Кут – 1 486,
- Братск – 1 073.