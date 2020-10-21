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С 27 по 31 декабря в Иркутске пройде Агропромышленная неделя

Ежегодно, при поддержке Министерства сельского хозяйства Иркутской области в Сибэкспоцентре проходит Агропромышленная неделя, сообщают в пресс-службе центра.

В этом году мероприятие пройдёт на открытой площадке Сибэкспоцентра с 27 по 31 октября. Свою продукцию представят различные фермерские хозяйства, производители и поставщики продуктов питания.

Что немаловажно, каждый посетитель имеет возможность приобрести разнообразную продукцию от известных марок иркутских и российских производителей, а именно: молочная и мясная продукция; кондитерские изделия; фрукты и орехи, мёд; рыба и морепродукты; различная замороженная продукция, полуфабрикаты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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