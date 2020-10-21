Студенты Иркутской области оформили «Образовательный кредит» на сумму более 18 млн рублей

В Байкальском банке Сбербанка за период 2019-2020 гг. выдано более 30,7 млн рублей на «Образовательный кредит». Специальная программа направлена на поддержку студентов ВУЗов. Кредит с государственным участием выдается по льготной ставке в 3%, исключительно на оплату обучения. Оформить такой займ могут только сами студенты, при условии, что ВУЗ, в котором они получают высшее образование, имеет государственную лицензию, сообщают в банке.

С момента действия программы 135 студентов Иркутской области воспользовались предложением Сбербанка, общая сумма выданных в регионе «Образовательных кредитов» составила более 18,4 млн рублей.

Среди территорий присутствия Байкальского банка Сбербанка Иркутская область на данный момент является лидером по числу выданного кредита «на обучение». В Республике Саха(Якутия) в период 2019-2020 гг. Сбербанком одобрено 49 «Образовательных кредитов» (на сумму более 5,6 млн рублей), в Республике Бурятия- 40 (на сумму более 4 млн рублей), в Забайкальском крае – 29 (на сумму более 2,5 млн. рублей).

Дарья Ефимова, заместитель управляющего Иркутским отделением Сбербанка: «Иркутская область традиционно считается студенческим регионом, где высшее образование можно получить во многих ВУЗах различной специализации. И мы рады поддерживать активное студенчество, способное принимать самостоятельные и ответственные решения. Оформление займа на оплату обучения является именно таким решением. Конечно и сама программа образовательного кредита имеет массу преимуществ - она рассчитана на возможности студентов и реальна по механике реализации. И то, что у нас в студенческой среде заметно растет интерес к такого рода займам свидетельствует об эффективности и актуальности предложения, о растущем осознанном отношении молодежи к самостоятельной жизни».

В 2019 г. в Иркутской области Байкальским банком Сбербанка на «Образовательный кредит» было выдано 5,3 млн рублей, в 2020 г. - 13,1 млн. рублей.

По условиям образовательного займа погашение кредита предусматривает для студентов льготный период на весь срок их обучения плюс 9 месяцев. В этот период студент может не оплачивать основной долг, а - только проценты кредита (в размере 40%-в первый год, 60% - во второй, в полном объеме - с третьего года оформления займа). Максимальный срок действия «Образовательного кредита» составляет время обучения студента в ВУЗе плюс 9 месяцев (и до 15 лет), погашение займа может быть досрочным.

Ознакомиться с условиями «Образовательного кредита» с господдержкой, а также перечнем ВУЗов, участвующих в данной программе кредитования, можно на официальном сайте sberbank.ru в разделе «Кредит на образование».