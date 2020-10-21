В Иркутской области будут делать на 70% больше тестов на COVID-19

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сегодня выяснял причины, почему в Иркутске возникли многочасовые очереди для сдачи теста на коронавирус. Сегодня с утра он заехал в Иркутский диагностический центр, проверил работу лаборатории, поговорил с руководством центра и с людьми в очереди.

– Да, проблемы есть. Они возникли из-за ряда причин. Во-первых, элементарно не хватает специалистов – врачи такие же люди, и они болеют. А заменить можно далеко не всех. Во-вторых, лаборатория хоть и работает круглосуточно, желающих сделать тест так много, что не хватает мощностей. В-третьих, с каждым днем все больше заболевших, – сообщил он в Instagram.

В связи с этом глава региона принял решение увеличить количество проводимых в Иркутской области тестов – до 12 тысяч в сутки. До этого в регионе выполняли чуть более 7 тысяч тестов в день. Кроме того, губернатор потребовал проработать вопрос о закупке дополнительного оборудования для обработки анализов, а медучреждениям предложено увеличить число сотрудников, которые заполняют документы и берут мазки на коронавирус.

Пользователи соцсетей активно выкладывают фото огромной очереди в Иркутский диагностический центр, где люди в непогоду вынуждены стоять несколько часов.

По данным оперативного штаба, на 21 октября в Иркутской области подтверждены 183 новых случая коронавируса. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 22 368 заболевших.