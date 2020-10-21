Игорь Кобзев взял ситуацию с лекарствами в аптеках под личный контроль

В Иркутской области на фоне эпидемии ОРВИ и коронавируса из аптек исчезли многие лекарственные препараты. Глава региона заявил, что это недопустимо и взял ситуацию под личный контроль.

– Много жалоб на отсутствие тех или иных лекарственных препаратов. Побывал сегодня в нескольких иркутских аптеках. Да, в некоторых из них есть нехватка медикаментов для лечения коронавируса. Это недопустимо. Взял ситуацию на личный контроль. Сегодня в регион должна поступить первая партия Азитромицина – 1000 упаковок. В ближайшие дни в аптеках также появятся и противовирусные препараты. Сделаем все, чтобы обеспечить жителей области необходимыми медикаментами, – сообщил Игорь Кобзев в Instagram.

Кроме того, он рекомендовал аптечным сетям продавать маски не дороже 7 рублей.

По данным оперативного штаба, на 21 октября в Иркутской области подтверждены 183 новых случая коронавируса. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 22 368 заболевших.