Минстрой не видит рисков образования «пузыря» из-за льготной ипотеки

Глава Минстроя России Владимир Якушев считает, что на рынке ипотеки не будет образования «пузыря» из-за льготной программы по выдаче кредитов под 6,5%. Ранее власти предложили продлить ее до 1 июля 2021 года.

«Если принято решение о продлении, значит, пока с точки зрения "пузыря" нам не угрожает, а дальше будем смотреть. Ипотеку регулирует Минфин, там работают серьезные профессионалы, еще Центробанк присматривает»,— сказал господин Якушев журналистам на форуме 100+ Build Techno (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, Минфин на прошлой неделе внес проект постановления о продлении выдачи льготной ипотеки до 1 июля 2021 года. Ранее предполагалось, что действие программы закончится 1 ноября. ЦБ сообщал, что не ожидает «пузыря» на ипотечном рынке, но предупредил о рисках перегрева при продлении программы.