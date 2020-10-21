Строительство школы в посёлке Маркова планируется завершить в декабре

Строительство школы в посёлке Маркова планируется завершить 13 декабря. Эту дату во время выезда на объект утвердили Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и руководство компании-подрядчика.

Школу возводят в рамках национального проекта «Демография». Стоимость строительства составляет 1,21 млрд рублей. Учебное заведение рассчитано на 1275 учеников.

Посещать его будут дети из населённых пунктов Иркутского района - Лугового, Юго-Западного, Маркова и микрорайона Синюшина Гора города Иркутска. В учебном заведении семь учебных блоков, два бассейна, большой стадион. Сейчас строительная готовность школы составляет 78%. На объекте ежедневно работает 189 человек. Они завершают устройство фасадов, кровли, монтаж сантехники, вентиляции, лифтов.- Для меня очень важно строительство школ в Иркутском районе, так как здесь в учебных заведениях есть не вторая, а даже третья смена. Причина - массовое приобретение жилья в этом районе. Поэтому школу здесь очень ждут. Сейчас подрядная организация отстает от графиков проведения работ, в том числе из-за меньшего количество рабочей силы. Я поручаю привлечь сюда строительные отряды. Переноса сроков завершения работ быть не должно, - сказал Игорь Кобзев.К новой школе ведёт дорога, которую сейчас также заканчивают строить. Она входит в число объектов национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». Стоимость работ составляет 78,2 млн рублей. Строительство было начато в июне. Сделана ливневая канализация, установлены бордюры, канализационные колодцы, основания тротуаров, частично выполнено асфальтирование. Руководитель компании-подрядчика сообщил, что по всей дороге асфальт уложат в течение трёх дней, на следующей неделе нанесут разметку, установят остановочные павильоны, дорожные знаки, подключат освещение. Открыть дорогу планируется 1 ноября.Строительство ещё одного объекта, который возводят в рамках национального проекта «Демография», необходимо ускорить. Это школа на 725 мест в посёлке Грановщина Иркутского района. Изначально её должны были завершить в 2021 году, но Иркутское районное муниципальное образование выразило готовность окончить работы в уже в этом году. Сейчас подрядчик серьёзно отстает от графика. Строительная готовность объекта составляет 74%. На объекте работает 60 человек. Игорь Кобзев поручил увеличить количество специалистов, привлечь к работам студотряды, разработать график завершения строительства, а также обратить внимание на благоустройство территории вокруг школы.