Когда закончится вторая волна коронавируса?

Эксперты прогнозируют пик второй волны эпидемии коронавируса в России в середине ноября, в Приангарье он может произойти спустя месяц – в канун Нового года.

Вторая или продолжение первой?

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович считает, что определить, началась ли вторая волна заражений коронавирусом, можно по соотношению между числом заболевших и выздоровевших. В России, по данным на 21 октября, за последние сутки зарегистрировано 15 700 заболевших, при этом выздоровевших 10 952 человека. Таким образом, можно сказать, что вторая волна уже идёт.

Между тем, Роспотребнадзор не считает рост заболеваемости коронавирусом второй волной. «Это продолжение эпидемического процесса. Вирус только пришел. Для вирусов это очень малый срок. Поэтому пока он не пройдет по всему миру и по всему циклу сезонному, мы не сможем сказать, где какая волна», – отметила глава ведомства Анна Попова.

Плато в России в середине ноября?

Пока эксперты спорят о том, вторая это волна или продолжение первой, аналитики Сбербанка разработали четыре сценария прогноза развития ситуации по коронавирусу. Согласно ему, в России пик заражения может наступить 8 или 12 ноября. Прогноз составлен на базе эпидемиологического симулятора, использующего математическую модель SEIR, которая помогает описать динамику распространения болезни.

Четыре сценария прогноза по России:

люди соблюдают меры безопасности – пик заражения наступает 8 ноября, в этот день выявляется 16 864 новых случая заражения, потом количество фиксируемых в сутки случаев идет на спад; люди иногда нарушают меры – пик заражения наступает 8 ноября (плюс 17 645 новых заразившихся); люди нарушают меры часто – пик заражения наступает 12 ноября (плюс 21 968 новых заразившихся); люди ведут себя как обычно – пик заражения наступает 8 ноября (плюс 23 325 новых заразившихся)

Свой прогноз опубликовал и Роспотребнадзор. Он близок к выводам Сбербанка. На пике заражения коронавирусом число новых случаев за сутки не должно превысить 20 тыс., считает заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Ситуация может стабилизироваться в начале ноября, если будут соблюдаться все ограничения. В противном случае заболеваемость может быть хуже прогноза, отмечает эксперт.

Плато в Иркутской области в канун Нового года?

Эксперты не дают прогноз плато по отдельным регионам, но эпидемия в субъектах всегда развивается с определенным лагом от столицы. Так в Москве рост числа новых случаев COVID-19 начался с первой декады сентября, а в Иркутской области только с октября. Если посмотреть статистику первой волны, то пик числа заболевших в России произошел в первой декаде мая, а в Иркутской области только спустя два месяца, в начале июля.

Таким образом, учитывая возможное запаздывание на 1-2 месяца, пик заболеваемости в Приангарье может произойти в середине декабря – начале января.

Окончательно эпидемию смогут победить только через 2 года?

Человечество сможет победить коронавирусную инфекцию примерно за два года. Такое мнение в августе высказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адан Гебрейесус, сообщает "РИА Новости".

"В нашей ситуации есть большее количество технологий. При больших связях вирус быстрее распространяется, но у нас есть технологии, чтобы его остановить", – сказал он.

Гебрейесус отметил, что пандемия испанского гриппа, с которой человечество столкнулось в 1918 году, длилась два года, но с COVID-19 ВОЗ надеется справиться быстрее.