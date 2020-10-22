Bloomberg заявил о новой холодной войне

Bloomberg пишет, что в Кремле и правительстве России все больше людей теряют надежду на восстановление отношений с Западом.

По информации агентства, российские чиновники рассматривают отношения с Западом как новую холодную войну, а противостояние считают в первую очередь идеологическим, где Россия отстаивает консервативные ценности против преимущественно либерального Запада. Россия готовится к новым конфликтам с Западом на фоне текущего нарастания противоречий вокруг отравления оппозиционера Алексея Навального, кризиса в Белоруссии и новых обвинений во вмешательстве в президентские выборы в США, пишет Bloomberg.

Агентство также напомнило, что министр иностранных дел России Сергей Лавров 13 октября допустил, что Москва может прекратить общение с Евросоюзом. Теперь чиновники Кремля говорят, что не видят причин отступать под давлением, в надежде, что США и Европа наконец признают то, что Москва считает своими законными интересами как мировой державы. ЕС — крупнейший торговый партнер России, а Кремль опасается слишком большой зависимости от Китая и сталкивается с вызовами со стороны Турции в регионах, которые считает своей сферой влияния, пишет Bloomberg.

Материал, конечно, знаковый, после его прочтения управляющие западных фондов крепко задумаются, стоит ли иметь российские акций в своих портфелях, отмечает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

- А это 30-35% free float. На федеральных российских телеканалах в прайм-тайм эксперты предлагают заморозить иностранные инвестиции в акционерный капитал «Газпрома», заявляя, что им безразлично, сколько будут стоить акции газового холдинга. Ранее видные российские экономисты предлагали ввести мораторий на выплату процентов по суверенным российским долгам в пользу стран, которые ввели против России санкции.

Доля нерезидентов в ОФЗ сейчас 26%, и сколько будут стоить облигации и рубль в случае массового сброса бумаг, вероятно, не знают ни в Министерстве Финансов, ни в Банке России. На Западе еще помнят о неудачных инвестициях в царскую Россию. Как мы все помним, после октябрьского переворота 1917 года большевики отказались от царских долгов и национализировали долю иностранных инвесторов в акционерном капитале компаний. После краха коммунизма в 1991 году новая буржуазная Россия ограничилась лишь символическими выплатами по царским обязательствам. В FT была даже громкая карикатура на тогдашнего премьер-министра Виктора Черномырдина – царские долги так и быть заплачу, а вот «газпромовские» не дождетесь.

Ключевой вопрос: находятся ли отношения России с Западом в нижней точке или может быть еще хуже? Понятно, что может быть еще хуже. О заморозке российских международных резервов, санкций в отношении ОФЗ, отказе от закупок российских нефти и газа или разрыве дипломатических отношений между Москвой с одной стороны и Вашингтоном, Лондоном, Парижем и Берлином с другой речь пока не идет. И, вероятно, этого не будет. Экономический здравый смысл присутствует у всех ключевых геополитических игроков. В силу географии и наработанных десятилетиями внешнеторговых связей Россия и Евросоюз обречены на взаимную торговлю.

Закрытие границ из-за COVID-19 не вечно. Российские туристы желанны и в Европе, и в Турции. Для США российский ядерный арсенал — это постоянный повод для беспокойства и, соответственно, для диалога с Москвой. Плюс Запад прекрасно понимает размер геополитических выгод, полученных при развале СССР, справедливо полагая, что счет на табло в целом все равно в его пользу. Россия будет все больше разворачиваться в сторону Китая и стран тюркского мира, где рано или поздно вступит в жесткую конкуренцию с набирающей силу Турцией. Одиночество и даже война — это тоже форма бытия и диалога с другими странами.

Вывод. В случае победы Джо Байдена на президентских выборах отношения России с Западом и прежде всего с США ухудшатся. Однако массового сброса российских акций и облигаций ожидать не стоит. Сохранится политический дисконт в их оценке. Финансовые компании будут закладывать значительный политический риск в ставку дисконтирования при оценке компаний. Обратная сторона низкой оценки – высокая дивидендная доходность российских компаний. Здесь мы выделяем акции «Сбера» — новая дивидендная политика, вероятно, сохранит требование о достаточности общего капитала 12,5% для выплаты акционерам дивидендов в 50% от чистой прибыли по МСФО.