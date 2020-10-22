Америка: cамый негативный сценарий

Если результаты президентских выборов в США будут оспорены одним из кандидатов и их законность будет поставлена под вопрос, последует «резкое падение» фондовых рынков, предупредил основатель инвестфонда Mobius Capital Partners Марк Мобиус.

Насколько сильно упадут рынки, будет зависеть от того, как долго продлится спор о победителе выборов 3 ноября. Если дело дойдет до Верховного суда, то процесс определения нового главы Белого дома может «затянуться» и создать большую неопределенность — то есть то, что рынки «ненавидят», отметил Мобиус. Сам он, чтобы застраховаться от рисков, инвестировал в компании, которые «в некоторой степени защищены от экономических спадов». Мобиус пояснил, что речь идет о компаниях с крепкими балансами и о тех, кто в состоянии поддерживать или увеличивать спрос на свои продукты и услуги. Мобиус считает победу Трампа на выборах более «благоприятной» для рынков.

Мы полностью согласны с данной точкой зрения, однако, подольем масла в костер, заявив, что в самом неблагоприятном сценарии хейтеры Трампа могут развязать гражданскую войну. В любом случае падение американского рынка акций это удар по уверенности потребителей в США. Усиление мировой рецессии, обвал фондовых рынков и валют emerging markets по всему миру. Для России вдвойне плохо, что новый виток мировой рецессии почти неизбежно означает новый обвал цен на нефть. Можно ли застраховаться от данного сценария? Можно, но акции, доллар или американские бонды, с нашей точки зрения, достаточно сомнительный выбор. Мы в качестве защиты предпочитаем золото. Аналогичную ставку делает и Банк России.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»