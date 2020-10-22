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Правительство РФ не планирует вводить жесткие ограничения из-за COVID-19

По поводу сложных тотальных ограничительных мер: мы не планируем этого делать, и у правительства нет планов этого делать, — передают РИА Новости цитату президента РФ Владимира Путина.

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По словам главы государства, смертность от COVID-19 выросла по сравнению с весной, однако это связано "с тщательной фиксацией причин", между тем общая смертность снизилась в два раза.

"Появились препараты, медикаменты, вакцина появляется, и генеральный путь этой борьбы – это продолжение тестирования, соблюдение мер предосторожности и, конечно, вакцинация. Надо разворачивать эту вакцинацию по всей стране", — добавил Путин.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
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