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Moody's прогнозирует ухудшения основных показателей банковского сектора в ближайшие полтора года

Тем не менее, финансовое здоровье банков будет стабильным. В случае новых ограничений из-за COVID-19 проблемные кредиты могут значительно вырасти, сообщает РБК.

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Рейтинговое агентство Moody's сохранило негативный прогноз по развитию российского банковского сектора в ближайшие 12–18 месяцев, говорится в его обзоре, поступившем в РБК. Moody's ожидает ухудшения операционной среды, качества активов, достаточности капитала и снижения прибыли банков. Стабильными останутся фондирование и ликвидность, а также возможность государства поддерживать кредитные организации.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
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