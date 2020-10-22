Moody's прогнозирует ухудшения основных показателей банковского сектора в ближайшие полтора года

Тем не менее, финансовое здоровье банков будет стабильным. В случае новых ограничений из-за COVID-19 проблемные кредиты могут значительно вырасти, сообщает РБК.

Рейтинговое агентство Moody's сохранило негативный прогноз по развитию российского банковского сектора в ближайшие 12–18 месяцев, говорится в его обзоре, поступившем в РБК. Moody's ожидает ухудшения операционной среды, качества активов, достаточности капитала и снижения прибыли банков. Стабильными останутся фондирование и ликвидность, а также возможность государства поддерживать кредитные организации.